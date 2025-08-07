Газета
Главная / Политика /

Минпросвещения: запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит конституции

Ведомости

Запрет на получение бесплатного среднего общего образования противоречит Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

Он пояснил, что, согласно конституции РФ, всем гражданам, как российским, таки иностранным, предоставляется право на образование. Реут подчеркнул, что это является общим правом всех людей, которые находятся на территории России. В части общего и среднего профессионального образования – это бесплатно, а в части высшего – на конкурсной основе, добавил он.

14 июня бывший глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что бесплатное обучение в школах для детей мигрантов следует отменить, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка можно ограничить. Депутат считает недопустимым, когда регионы выделяют средства из своих бюджетов на курсы для подготовки детей иностранных граждан к сдаче теста. Те дети, которые не могут выучить русский язык, не должны находиться в России, отметил Нилов.

