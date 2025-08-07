Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что в северо-восточной части Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер.
Storm Shadow – малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Это совместная разработка британской оборонной и аэрокосмической компании British Aerospace и французской Matra.
Минобороны сообщало, что с 6:20 до 10:35 мск 7 август российские системы ПВО ликвидировали 43 украинских беспилотника. 22 единицы было уничтожено над территорией Брянской области. Еще 18 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом. Атаку двух беспилотников силы ПВО отразили в Смоленской области, одного – в Калужской области.
30 июня украинские военные пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow. Они попали по рынку «Сокол» в центре города. По меньшей мере одна женщина погибла, на самом рынке произошло возгорание торговых рядов.