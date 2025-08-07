Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет Storm Shadow

Минобороны сообщало, что с 6:20 до 10:35 мск 7 август российские системы ПВО ликвидировали 43 украинских беспилотника. 22 единицы было уничтожено над территорией Брянской области. Еще 18 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом. Атаку двух беспилотников силы ПВО отразили в Смоленской области, одного – в Калужской области.