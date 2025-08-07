Индия ждет визита Путина в конце августа

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели основываются на «прочных, проверенных временем узах дружбы», а укрепление стратегического партнерства с Индией остается приоритетом для России. По словам Шойгу, это партнерство строится на взаимном уважении, доверии, равноправном учете интересов и общей объединительной повестке.