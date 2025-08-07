Индия ждет визита Путина в конце августа
Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну», – сказал Довал (цитата по «РИА Новости»).
В свою очередь Сергей Шойгу отметил, что политический диалог между государствами носит многоуровневый и доверительный характер, основой которого являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Секретарь СБ РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели основываются на «прочных, проверенных временем узах дружбы», а укрепление стратегического партнерства с Индией остается приоритетом для России. По словам Шойгу, это партнерство строится на взаимном уважении, доверии, равноправном учете интересов и общей объединительной повестке.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Таким образом, общий тариф достигнет 50%. Новые меры вступят в силу через 21 день после подписания соответствующего указа.