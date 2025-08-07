В Таджикистан из России экстрадировали 500 человек

В Москве и Московской области с 1 сентября начнется эксперимент по дополнительному контролю и учету иностранных граждан с помощью специального мобильного приложения, в том числе через отслеживание геолокации мобильных устройств. Пилотный проект рассчитан на четыре года – до 1 сентября 2029 г.