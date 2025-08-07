В Таджикистан из России экстрадировали 500 человек
Рабочая группа силовиков из России и Таджикистана задержала более 500 преступников с таджикским гражданством на территории РФ, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на главу МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода.
«Достигнутый рабочей группой в этом году результат был уникален», – заявил министр на отчетной конференции по итогам первого полугодия.
По его словам, преступники были экстрадированы в Таджикистан.
