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Иностранцев в Москве и Московской области будут контролировать через приложение

Эксперимент по отслеживанию их геолокации могут распространить на всю России
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном чтении приняли закон, внедряющий в Москве и Московской области эксперимент по дополнительному контролю и учету иностранных граждан с помощью специального мобильного приложения, в том числе через отслеживание геолокации мобильных устройств. Действие закона затронет всех иностранцев за исключением несовершеннолетних, дипломатов и членов их семей, а также граждан Белоруссии.

Пилотный проект по дополнительному учету иностранцев рассчитан на четыре года и пройдет с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. «Если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», – написал председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Иностранцы должны будут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, а также предоставить согласие на обработку персональных данных, включая данные мобильных устройств и геолокацию. Помимо этого, иностранных граждан обяжут информировать территориальные органы МВД о своем фактическом местонахождении. Если место пребывания изменилось, то сообщить об этом через приложение надо будет в течение трех рабочих дней. Исключения предусмотрены для случаев, когда иностранец находится в гостинице, санатории, больнице, колонии, тюрьме и т. д.

Иностранный гражданин будет снят с учета, если данные о его геолокации не поступают более трех рабочих дней с даты последнего мониторинга. А также если он встал на миграционный учет в регионе, в котором не проводится эксперимент. Кроме этого, его снимут с учета, если он уехал из России или умер.

Эксперимент не коснется иностранных граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов, пояснил адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов.

Поправки внесли и приняли оперативно

Изначально законопроект, внесенный 10 марта 2025 г. в нижнюю палату, имел другое содержание. Он был разработан Минфином и предлагал разрешить трудовым мигрантам работать по одному патенту сразу в двух регионах. Например, если высшие должностные лица Москвы и Московской области (и по аналогии – Санкт-Петербурга и Ленинградской области) заключат между собой специальное соглашение, то иностранцы смогут одновременно работать по одному патенту и в столице, и в Подмосковье. В таком виде депутаты приняли законопроект в первом чтении 14 мая. В финально принятой Думой версии эти изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» тоже сохранились.

Первое упоминание об эксперименте появилось в таблице поправок ко второму чтению, которая была опубликована в электронной базе Госдумы 18 мая. Автор предлагаемых изменений – председатель думского комитета по просвещению Ирина Белых («Единая Россия», представляет в нижней палате Москву). В версии документа с учетом принятых поправок, помимо закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», изменения вносятся в законы «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», «О персональных данных», «О полиции». Уже 20 мая законопроект был одобрен вместе с этими поправками сразу во втором и третьем чтениях.

«В международном праве запрещается использование данных о геолокации лиц, но всегда допустимы исключения, особенно в случае, когда на чашах весов сопоставляются интересы национальной безопасности и тайны частной жизни», – сказал Егулемов. По его мнению, мониторинг геолокации не оттолкнет и трудовых мигрантов, которые испытывают сложности с трудоустройством в государствах, гражданами которых они являются.

В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина

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