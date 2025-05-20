Иностранцев в Москве и Московской области будут контролировать через приложение

Изначально законопроект, внесенный 10 марта 2025 г. в нижнюю палату, имел другое содержание. Он был разработан Минфином и предлагал разрешить трудовым мигрантам работать по одному патенту сразу в двух регионах. Например, если высшие должностные лица Москвы и Московской области (и по аналогии – Санкт-Петербурга и Ленинградской области) заключат между собой специальное соглашение, то иностранцы смогут одновременно работать по одному патенту и в столице, и в Подмосковье. В таком виде депутаты приняли законопроект в первом чтении 14 мая. В финально принятой Думой версии эти изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» тоже сохранились.