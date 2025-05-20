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Что сказал Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов

Главное из выступления главы СКР на ПМЮФ
Ведомости
Наталья Шатохина / ТАСС
Наталья Шатохина / ТАСС

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Ведомости» собрали главное из его выступления.

О росте преступности:

  • В центральном аппарате СКР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.

  • По итогам января – марта 2025 г. отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15% – с 10 791 до 12 440.

  • Количество раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%.

  • В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 (+20%) преступления, из них 196 – в отношении малолетних (+38%).

  • По итогам января – марта зафиксирован рост групповой преступности.
  • В I квартале текущего года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.

  • В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.

  • В 2024 г. по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

  • Сотрудники СКР принимают участие в проведении профилактических рейдов по выявлению граждан, принятых в гражданство России и не вставших на воинский учет.

О законодательных инициативах:

  • В СКР сформулировали 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная часть из них уже реализована.

  • При поддержке и по инициативе СК РФ ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет лиц без гражданства, изготовление поддельных документов. 

  • СКР предложил установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства.

  • По инициативе СКР в ноябре 2024 г. ст. 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание) дополнили положением, согласно которому  совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, признается отягчающим обстоятельством.

  • Принят Федеральный закон, в соответствии с которым все деньги и ценности, полученные от организации незаконной миграции, подлежат конфискации.

  • Созданная в МВД Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан позволит с большей результативностью решать связанные  с миграционными процессами вопросы, а также улучшать координацию между ведомствами.

  • Нахождение мигрантов в России должно быть обусловлено только наличием контракта с работодателем. За его счет должно оплачиваться жилье работника, медицинское обслуживание и страхование. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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