Что сказал Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов

Что сказал Бастрыкин о росте преступности среди мигрантовГлавное из выступления главы СКР на ПМЮФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Ведомости» собрали главное из его выступления.
О росте преступности:
В центральном аппарате СКР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.
- По итогам января – марта 2025 г. отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15% – с 10 791 до 12 440.
Количество раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%.
В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 (+20%) преступления, из них 196 – в отношении малолетних (+38%).
- По итогам января – марта зафиксирован рост групповой преступности.
- В I квартале текущего года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.
В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.
В 2024 г. по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Сотрудники СКР принимают участие в проведении профилактических рейдов по выявлению граждан, принятых в гражданство России и не вставших на воинский учет.
О законодательных инициативах:
В СКР сформулировали 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная часть из них уже реализована.
При поддержке и по инициативе СК РФ ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет лиц без гражданства, изготовление поддельных документов.
СКР предложил установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства.
По инициативе СКР в ноябре 2024 г. ст. 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание) дополнили положением, согласно которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, признается отягчающим обстоятельством.
- Принят Федеральный закон, в соответствии с которым все деньги и ценности, полученные от организации незаконной миграции, подлежат конфискации.
Созданная в МВД Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан позволит с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также улучшать координацию между ведомствами.
Нахождение мигрантов в России должно быть обусловлено только наличием контракта с работодателем. За его счет должно оплачиваться жилье работника, медицинское обслуживание и страхование.