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В Госдуме просят проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Ведомости

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Миронова.

Депутат уточнил, что в последнее время участились случаи незаконного получения новыми российскими гражданами субсидий на жилье и жилищных сертификатов в обход коренных жителей России, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия. По его словам, подобная практика распространилась по всей стране.

Миронов добавил, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, а списки получателей закрыты от общественности. Эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая, указал он.

11 февраля СУ СК РФ по Московской области заподозрило замглавы администрации г. о. Мытищи в мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Сообщалось, что чиновники не проверили достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и о доходе их семьи. Подозреваемые также не сделали соответствующие запросы в миграционный отдел полиции. В результате семья незаконно получила жилищный сертификат и была признана малоимущей. После вмешательства следователей решение о выдаче сертификата аннулировали, а семью исключили из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.

20 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав в Московской области. По данным администрации г. о. Мытищи, 13 января многодетная семья из Таджикистана получила сертификат на покупку жилья. Миронов потребовал проверить законность этого решения. Он заявил, что глава семьи в соцсетях оскорблял россиян по национальному признаку и репостил сообщения с нелестными высказываниями в адрес правоохранителей. Исходя из данных, которые размещали в соцсетях родители семейства, их доходы превышали требуемый минимум на присвоение им статуса малоимущих. СМИ писали, что номинал выданного жилищного сертификата мог превышать 24 млн руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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