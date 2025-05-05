В Госдуме просят проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

11 февраля СУ СК РФ по Московской области заподозрило замглавы администрации г. о. Мытищи в мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Сообщалось, что чиновники не проверили достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и о доходе их семьи. Подозреваемые также не сделали соответствующие запросы в миграционный отдел полиции. В результате семья незаконно получила жилищный сертификат и была признана малоимущей. После вмешательства следователей решение о выдаче сертификата аннулировали, а семью исключили из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.