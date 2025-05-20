В 2025 году мигранты совершили в 2,7 раза больше террористических преступлений

25 апреля секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что на конец 2024 г. в России находились 6,3 млн иностранцев, в 2023 г. – 5,9 млн. Число совершенных ими преступлений остается почти на одном уровне – 38 600 (около 2% от общего количества зарегистрированных в стране). Иностранные граждане стали фигурантами 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. Из-за привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления около 1500 человек лишились российского гражданства.