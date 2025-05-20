В 2025 году мигранты совершили в 2,7 раза больше террористических преступлений
В I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.
Председатель СК также предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в страну мигрантов. По его словам, это позволит правоохранительным органам эффективнее выявлять и пресекать противоправное поведение со стороны иностранцев. Бастрыкин напомнил, что сейчас в аэропортах Москвы проводится эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан. Он показывает положительные результаты.
25 апреля секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что на конец 2024 г. в России находились 6,3 млн иностранцев, в 2023 г. – 5,9 млн. Число совершенных ими преступлений остается почти на одном уровне – 38 600 (около 2% от общего количества зарегистрированных в стране). Иностранные граждане стали фигурантами 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. Из-за привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления около 1500 человек лишились российского гражданства.
17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 г. нижняя палата парламента приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В том числе, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в России. Принят закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена также конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.