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В 2025 году мигранты совершили в 2,7 раза больше террористических преступлений

Ведомости

В I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.

Председатель СК также предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в страну мигрантов. По его словам, это позволит правоохранительным органам эффективнее выявлять и пресекать противоправное поведение со стороны иностранцев. Бастрыкин напомнил, что сейчас в аэропортах Москвы проводится эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан. Он показывает положительные результаты.

25 апреля секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что на конец 2024 г. в России находились 6,3 млн иностранцев, в 2023 г. – 5,9 млн. Число совершенных ими преступлений остается почти на одном уровне – 38 600 (около 2% от общего количества зарегистрированных в стране). Иностранные граждане стали фигурантами 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. Из-за привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления около 1500 человек лишились российского гражданства.

17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 г. нижняя палата парламента приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В том числе, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в России. Принят закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена также конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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