Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
/ Общество

Володин напомнил о 15 новых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Ведомости

Госдума с 2024 г. приняла 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

За последний год в российское законодательство были внесены значительные изменения. В частности, введен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в стране. Принят закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.

Деятельность по организации нелегальной миграции, совершаемая организованными группами или с целью совершения тяжких преступлений, включая использование поддельных документов, отнесена к категории особо тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. Введен полный запрет на участие посредников в проведении экзаменов для мигрантов. Также теперь проверяется знание русского языка у детей мигрантов и законность их нахождения на территории России при зачислении в школы.

Теперь важно эффективное правоприменение новых правил, добавил Володин.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предписал образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ведомство будет образовано после нескольких лет дискуссий о необходимости создании структуры, ответственной за миграционную политику в России, писали «Ведомости».

10 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. Он отметил, что иностранцы с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных