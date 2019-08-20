Деятельность по организации нелегальной миграции, совершаемая организованными группами или с целью совершения тяжких преступлений, включая использование поддельных документов, отнесена к категории особо тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. Введен полный запрет на участие посредников в проведении экзаменов для мигрантов. Также теперь проверяется знание русского языка у детей мигрантов и законность их нахождения на территории России при зачислении в школы.