Володин напомнил о 15 новых законах по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума с 2024 г. приняла 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
За последний год в российское законодательство были внесены значительные изменения. В частности, введен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в стране. Принят закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.
Деятельность по организации нелегальной миграции, совершаемая организованными группами или с целью совершения тяжких преступлений, включая использование поддельных документов, отнесена к категории особо тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. Введен полный запрет на участие посредников в проведении экзаменов для мигрантов. Также теперь проверяется знание русского языка у детей мигрантов и законность их нахождения на территории России при зачислении в школы.
Теперь важно эффективное правоприменение новых правил, добавил Володин.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предписал образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ведомство будет образовано после нескольких лет дискуссий о необходимости создании структуры, ответственной за миграционную политику в России, писали «Ведомости».
10 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. Он отметил, что иностранцы с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ.