Чем займется новая структура по миграционным вопросам

Чем займется новая структура по миграционным вопросамДоверили руководить службой сыну покойного кадровика МВД и Кремля Владимира Кикотя
Президент Владимир Путин 2 апреля своим указом предписал в течение трех месяцев образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новую структуру возглавил уроженец Санкт-Петербурга Андрей Кикоть. Он будет руководить подразделением в высоком статусе первого заместителя министра внутренних дел: служба будет образована в составе силового ведомства после нескольких лет дискуссий о необходимости создании структуры, ответственной за миграционную политику в России.
Эта дискуссия активизировалось в декабре 2023 г. во время «Итогов года». Тогда Путин заявил о необходимости специального органа («не только МВД, которое занимается техническими правовыми вопросами»), регулировавшего бы тему миграции «в комплексе». Серьезно обсуждалась тема и накануне формирования кабмина после выборов президента, писали «Ведомости» 1 апреля 2024 г. Тогда источники «Ведомостей» говорили, что новая структура, ответственная и за межнациональную, и за миграционную политику, может вскоре появиться в составе правительства. В таком случае, рассуждали они, как и все ведомства «со звездочкой», оно будет подчинено президенту. Обсуждалось, что эта структура может совместить полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД.
Но в итоге от идеи на тот момент отказались. Уже в декабре 2024 г. Путин в ходе прямой линии заявлял, что МВД продолжит отвечать за миграционную политику. Но нужно создать «отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств» – так, чтобы все решалось в одном комплексе, говорил он.
Вероятнее всего, дискуссия закрыта, во всяком случае, на ближайшее время.
Кто такой Андрей Кикоть
Андрею Кикотю в этом году исполняется 49 лет, он окончил Санкт-Петербургскую академию МВД. В 1997–1998 гг. после службы в армии работал в органах внутренних дел. Затем перешел на работу в органы прокуратуры Северной столицы и занимал различные должности: прокурор Красногвардейского и Выборгского районов, начальник отделов по надзору за следствием и процессуальной деятельностью, зампрокурора города. В 2011–2017 гг. возглавлял прокуратуру Новгородской области, после чего занял пост заместителя генерального прокурора. Когда в сентябре 2021 г. Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, СМИ сообщали, что среди претендентов на эту должность – Кикоть. Несмотря на прогнозы, место досталось Анатолию Разинкину.
Андрей Кикоть – фигура, понятная и высшему руководству страну, и нескольким силовым структурам, включая само МВД, отмечает директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Отец нового руководителя миграционной службы, покойный генерал-лейтенант полиции Владимир Кикоть в 1990-е был заместителем начальника петербургской академии МВД по кадрам и по переподготовке, в 2000–2001 гг. руководил ВНИИ МВД, с 2001 по 2002 г. был руководителем ОВИР, а затем под его началом объединили московскую академию МВД, Московский институт МВД и Юридический институт МВД. С 2005 по 2010 г. он курировал в МВД кадры, был сенатором от Приморья (с 2010 г.), а под конец жизни возглавлял управление президента по вопросам госслужбы и кадров (2012–2013 гг.).
Речь идет в каком-то смысле о трудовой династии, говорит бывший сотрудник центрального аппарата МВД: Андрей Кикоть наверняка хорошо разбирается в кадрах, в том числе составляющих костяк миграционной службы. Важно и то, на какие решения у Кикотя есть мандат, отмечает Виноградов. Само по себе восстановление единой миграционной структуры выглядит шагом по рационализации миграционной политики, которая после переподчинения ФМС (была в прямом подчинения правительства до ликвидации в 2016 г.) МВД стала хаотичной, продолжает эксперт. «Для новой службы мигранты уже не будут частью досадной нагрузки, а потому в ее интересах – выстраивание понятной и прозрачной политики, с учетом кадрового дефицита на рынке труда», – отметил он.
Повышение статуса миграционного органа и назначение его руководителем выходца из Генпрокуратуры вызвано тем, что тема миграции и контроля за ней приковывает все больше внимания людей и общественных организаций и власти приходится на это реагировать, говорит источник в силовых ведомствах.
Что происходит в сфере миграции
В теме миграции много назревших проблем, которые обозначались в том числе на коллегии МВД в начале марта, жесткие позиции звучали и от представителей Совбеза, в части обеспечения безопасности, говорит член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
Структура новой службы будет формироваться на базе главка МВД, но непонятно, как будет решаться общая для страны проблема – нехватка кадров, обратил внимание эксперт. Что же касается конкретных задач, то в первую очередь предстоит не только усилить борьбу с незаконной миграцией, но и выстроить механизмы противодействия переселению людей с агрессивной позицией. При этом, добавляет эксперт, новое ведомство приступает к работе в условиях некорректного отношения к миграционным вопросам как к услугам, а не обязанностям госструктур.
Как менялась миграционная служба
В 2024 г. власти начали принимать меры по ужесточению политики в отношении трудовых мигрантов. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» в марте. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из СНГ.
Среди мер – полный запрет для компаний-посредников принимать участие в организации экзаменов для иностранцев, ужесточение уголовного наказания за организацию незаконной миграции группой лиц, за фиктивную регистрацию иностранцев и постановку их на учет. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления иностранцем-нелегалом. Также теперь МВД может высылать мигрантов из РФ без решения суда. Еще один закон направлен на борьбу с фиктивными браками мигрантов с россиянами – теперь вид на жительство в упрощенном порядке выдается только через три года после его заключения.
Выявление серых схем трудовой миграции, профилактика преступлений – это то, на что будет направлена работа новой службы, уверена председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по правовым вопросам в сфере миграции Ирина Карева. «Назначение Кикотя свидетельствует о том, что новая служба будет не просто бюрократическим органом, а активным участником борьбы с преступностью, связанной с миграцией», – резюмировала она.
Четких политических сигналов, что означает создание службы и назначение Кикотя, пока не прозвучало, говорит Виноградов. В миграционной сфере накопилось много вопросов, за решение которых пока не бралось близко ни одно из профильных ведомств, говорит эксперт по трудовой миграции, аспирант РАНХиГС Асилбек Эгембердиев. Для самих мигрантов главная проблема – неясные правила по легализации их пребывания в России.