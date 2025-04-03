Чем займется новая структура по миграционным вопросам

Речь идет в каком-то смысле о трудовой династии, говорит бывший сотрудник центрального аппарата МВД: Андрей Кикоть наверняка хорошо разбирается в кадрах, в том числе составляющих костяк миграционной службы. Важно и то, на какие решения у Кикотя есть мандат, отмечает Виноградов. Само по себе восстановление единой миграционной структуры выглядит шагом по рационализации миграционной политики, которая после переподчинения ФМС (была в прямом подчинения правительства до ликвидации в 2016 г.) МВД стала хаотичной, продолжает эксперт. «Для новой службы мигранты уже не будут частью досадной нагрузки, а потому в ее интересах – выстраивание понятной и прозрачной политики, с учетом кадрового дефицита на рынке труда», – отметил он.