Медведев пообещал усилить контроль за мигрантами с непогашенной судимостью
Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии органа по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
«Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства», – сказал он.
Медведев добавил, что иностранные лица с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ. Также российские власти намерены усилить в этих вопросах взаимодействие с партнерами.
2 апреля президент РФ Владимир Путин предписал образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Служба будет образована в составе силового ведомства после нескольких лет дискуссий о необходимости создании структуры, ответственной за миграционную политику в России, отмечали «Ведомости».
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов говорил, что новой службе в первую очередь предстоит не только усилить борьбу с незаконной миграцией, но и выстроить механизмы противодействия переселению людей с агрессивной позицией. При этом, указывал эксперт, новое ведомство приступает к работе в условиях некорректного отношения к миграционным вопросам как к услугам, а не обязанностям госструктур.