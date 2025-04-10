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Медведев пообещал усилить контроль за мигрантами с непогашенной судимостью

Ведомости

Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии органа по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства», – сказал он.

Медведев добавил, что иностранные лица с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ. Также российские власти намерены усилить в этих вопросах взаимодействие с партнерами.

2 апреля президент РФ Владимир Путин предписал образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Служба будет образована в составе силового ведомства после нескольких лет дискуссий о необходимости создании структуры, ответственной за миграционную политику в России, отмечали «Ведомости».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов говорил, что новой службе в первую очередь предстоит не только усилить борьбу с незаконной миграцией, но и выстроить механизмы противодействия переселению людей с агрессивной позицией. При этом, указывал эксперт, новое ведомство приступает к работе в условиях некорректного отношения к миграционным вопросам как к услугам, а не обязанностям госструктур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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