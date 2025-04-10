Медведев пообещал усилить контроль за мигрантами с непогашенной судимостью

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов говорил, что новой службе в первую очередь предстоит не только усилить борьбу с незаконной миграцией, но и выстроить механизмы противодействия переселению людей с агрессивной позицией. При этом, указывал эксперт, новое ведомство приступает к работе в условиях некорректного отношения к миграционным вопросам как к услугам, а не обязанностям госструктур.