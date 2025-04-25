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Шойгу: на долю мигрантов приходится около 2% преступлений

Ведомости

На конец 2024 г. в России находились 6,3 млн иностранцев, в 2023 г. – 5,9 млн. Количество совершенных ими преступлений при этом остается практически на одном уровне – 38 600 (около 2% от общего числа зарегистрированных в стране), заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

По словам Шойгу, доля мигрантов, которые превысили сроки законного пребывания в стране, составила более 10%. Иностранцы стали фигурантами 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. Из-за привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления около 1500 человек лишились гражданства РФ.

17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2024 г. Госдума приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, был установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в стране. Был принят закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Россия ужесточит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. По его словам, иностранцы с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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