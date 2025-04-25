Шойгу: на долю мигрантов приходится около 2% преступлений
На конец 2024 г. в России находились 6,3 млн иностранцев, в 2023 г. – 5,9 млн. Количество совершенных ими преступлений при этом остается практически на одном уровне – 38 600 (около 2% от общего числа зарегистрированных в стране), заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
По словам Шойгу, доля мигрантов, которые превысили сроки законного пребывания в стране, составила более 10%. Иностранцы стали фигурантами 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. Из-за привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления около 1500 человек лишились гражданства РФ.
17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2024 г. Госдума приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, был установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в стране. Был принят закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Россия ужесточит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью. По его словам, иностранцы с судимостью не должны получать разрешение на временное проживание и гражданство РФ.