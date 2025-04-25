Шойгу: на долю мигрантов приходится около 2% преступлений

17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2024 г. Госдума приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, был установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в стране. Был принят закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или используемого для ее финансирования.