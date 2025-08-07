Дмитриев: переговоры Путина и Трампа увеличат активность диалога РФ и США
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны пройти на следующей неделе, могут помочь странам начать еще более активный диалог, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа», – сказал глава РФПИ (цитата по «РИА Новости»).
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Трампа запланированы на следующую неделю. Он отметил, что стороны уже договорились о месте встречи, однако подготовка займет несколько дней, пока непонятно, сколько именно.
Решение было принято после переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, которые состоялись 6 августа.
Путин перед встречей с главой Объединенных Арабских Эмиратов назвал страну вполне подходящим местом для встречи с Трампом. Он подчеркнул, что заинтересованность в переговорах была проявлена с обеих сторон, а он сам не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для этого необходимы некоторые условия, которые пока не достигнуты, по его словам.