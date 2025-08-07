Во Франции на мэра коммуны Вильнев-де-Марк напали с ножом
Во французской коммуне Вильнев-де-Марк (департамент Изер) было совершено нападение на мэра Жиля Дюссо, сообщает Le Parisien.
63-летний глава муниципалитета получил три ножевых ранения в грудь и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел около 17:00 по местному времени, когда мэр прогуливался по деревне вместе со своим 28-летним сыном.
По информации прокуратуры, нападавший использовал холодное оружие, после чего попытался сбить мэра и его сына на автомобиле. Машина врезалась в стену, а затем злоумышленник нанес удары сыну мэра и скрылся с места происшествия пешком.
Подозреваемый пока не задержан. Отмечается, что речь может идти о 60-летнем местном жителе, у которого ранее возник конфликт с мэром из-за незаконной постройки стены. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо сообщил, что подозреваемый находится в розыске, а министр здравоохранения Янник Нойдер отметил, что мэр собирался встретиться с этим человеком, чтобы обсудить конфликт.
По последним данным, состояние Дюссо стабилизировалось, угрозы жизни нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение, заявив в соцсети X: «Когда на избранного мэра нападают, на его стороне находится нация. Республика должна быть суровой и непримиримой».
