Во Франции на мэра коммуны Вильнев-де-Марк напали с ножом

Подозреваемый пока не задержан. Отмечается, что речь может идти о 60-летнем местном жителе, у которого ранее возник конфликт с мэром из-за незаконной постройки стены. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо сообщил, что подозреваемый находится в розыске, а министр здравоохранения Янник Нойдер отметил, что мэр собирался встретиться с этим человеком, чтобы обсудить конфликт.