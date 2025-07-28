Два человека погибли при нападении с ножом в центре Лондона
При нападении с ножом в центре Лондона погибли два человека, двое получили ранения. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Атака была совершена днем 28 июля на улице Лонг-Лейн в Саутуарке. Полиция выясняет детали произошедшего, но не считает, что нападение связано с терроризмом.
58-летний мужчина погиб на месте, 27-летний мужчина был госпитализирован и впоследствии скончался. Третий мужчина находится в больнице с травмами, неопасными для жизни. Четвертый мужчина находится в статусе задержанного, он находится в тяжелом состоянии.
В мае на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. 23 мая женщина атаковала пассажиров поезда, пострадали 17 человек. Четверо из них находились в критическом состоянии, еще шестеро получили серьезные ранения, семеро – легкие.
27 марта мужчина напал на людей с ножом в Амстердаме на улице Синт-Николасстраат. В результате нападения пострадали пять человек. Нападавшим оказался 30-летний гражданин Украины родом из Донецкой области.