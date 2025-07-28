Два человека погибли при нападении с ножом в центре Лондона

58-летний мужчина погиб на месте, 27-летний мужчина был госпитализирован и впоследствии скончался. Третий мужчина находится в больнице с травмами, неопасными для жизни. Четвертый мужчина находится в статусе задержанного, он находится в тяжелом состоянии.