При нападении женщины с ножом в Гамбурге пострадали 12 человек
Вечером 23 мая на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, передает Bild со ссылкой на полицию.
Как сообщает ведомство, инцидент случился на платформе 13/14, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные ранения, шестеро – легкие.
Федеральная полиция оперативно задержала нападавшую — женщину, личность которой и мотивы пока не раскрываются. Некоторые из пострадавших, по данным очевидцев, получали первую медицинскую помощь прямо в поездах.
Перед католическим Рождеством в декабре 2024 г. в людей на ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По словам премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, погибли двое, в том числе младенец. Пострадали еще почти 70 отдыхающих.