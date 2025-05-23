При нападении женщины с ножом в Гамбурге пострадали 12 человек

Перед католическим Рождеством в декабре 2024 г. в людей на ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По словам премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, погибли двое, в том числе младенец. Пострадали еще почти 70 отдыхающих.