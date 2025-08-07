Газета
Главная / Политика /

Временного поверенного в делах Италии вызвали в МИД России

Ведомости

Временный поверенный в делах Италии в России Джованни Скопа был вызван в МИД 5 августа в связи с антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и реакцией Рима на неприятие в Москве ряда высказываний представителей власти. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Итальянской стороне указали, что антироссийская деятельность СМИ Италии, фейки и «русофобские выпады» при поддержке итальянских правящих кругов, допускающих враждебные заявления в адрес России, способствуют усугублению кризиса в отношениях стран. Именно в этой атмосфере стала возможна отмена концерта дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», – говорится в сообщении.

21 июля организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием Гергиева. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера. При этом итальянские депутаты от «Движения 5 звезд» назвали отмену его концерта противоположностью демократии.

Это было бы первое выступление дирижера в Италии после начала боевых действий на Украине. Предыдущее выступление прошло в Италии 23 февраля 2022 г. Гергиев руководит Большим и Мариинским театрами, в конце 2023 г. дирижер стал сопредседателем Союза театральных деятелей России и доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

