Временного поверенного в делах Италии вызвали в МИД России

Это было бы первое выступление дирижера в Италии после начала боевых действий на Украине. Предыдущее выступление прошло в Италии 23 февраля 2022 г. Гергиев руководит Большим и Мариинским театрами, в конце 2023 г. дирижер стал сопредседателем Союза театральных деятелей России и доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.