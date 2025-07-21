В Италии отменили концерт с участием Валерия Гергиева
Организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием российского дирижера Валерия Гергиева, сообщает ANSA.
Запланированное выступление российского дирижера вызвало споры и опасения организаторов относительно возможных акций протеста со стороны украинских диаспор: представители общины массово скупали входные билеты.
Концерт Гергиева с оркестром из Салерно и артистами Мариинского театра должен был пройти 27 июля в рамках фестиваля Un’Estate da RE в Королевском дворце Казерты. Его предыдущее выступление состоялось в Италии 23 февраля 2022 г.
Гергиев является руководителем Большого и Мариинского театров, в конце 2023 г. он также стал сопредседателем Союза театральных деятелей России и доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.