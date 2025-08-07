Глава ЕК обсудила с Зеленским «следующие шаги на пути к миру»

На следующей неделе ожидается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Москва и Вашингтон обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, 8 августа истекает срок дедлайна Трампа о прекращении огня. После него США могут ввести новые санкции против РФ и 100%-ные пошлины для торговых партнеров Москвы.