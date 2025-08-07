Глава ЕК обсудила с Зеленским «следующие шаги на пути к миру»
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили событиях последних дней и «следующие шаги на пути к миру».
«Я говорила с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к достижению мирного соглашения и будущего членства Украины в Европейском союзе, а также ее восстановления», – написала она в X.
Фон дер Ляйен добавила, что Европа «полностью поддерживает» Украину и продолжит играть активную роль в обеспечении «справедливого и прочного мира».
На следующей неделе ожидается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Москва и Вашингтон обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, 8 августа истекает срок дедлайна Трампа о прекращении огня. После него США могут ввести новые санкции против РФ и 100%-ные пошлины для торговых партнеров Москвы.
Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в ближайшее время. Сам Путин допустил встречу, при этом указал, что для таких переговоров должны быть созданы условия – пока до этого далеко.