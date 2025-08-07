Захарова назвала аморальным отказ Киева принять 1000 пленных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полной аморальностью отказ Киева принять 1000 пленных солдат ВСУ в рамках договоренностей в Стамбуле об обмене по формуле «1200 на 1200». Комментарий опубликован в ее Telegram-канале.
«Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», – сказала Захарова.
Она добавила, что многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ ждут момента сдаться в плен российским войскам. По словам официального представителя МИД РФ, украинские солдаты не хотят гибнуть под дулом командиров ВСУ.
6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат ВСУ.
«Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – сказал он.