Шойгу и Ушаков приняли участие во встрече Путина и Довала

Ранее Довал провел встречу с Шойгу. По итогам переговоров Шойгу заявил, что Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Он также отметил, что политический диалог между государствами носит многоуровневый и доверительный характер, основой которого являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.