Шойгу и Ушаков приняли участие во встрече Путина и Довала
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков приняли участие во встрече российского лидера Владимира Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом. Это следует из кадров, опубликованных Кремлем в Telegram-канале.
Ранее Довал провел встречу с Шойгу. По итогам переговоров Шойгу заявил, что Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Он также отметил, что политический диалог между государствами носит многоуровневый и доверительный характер, основой которого являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Довал прибыл в Москву 5 августа. The Times of India писала, что его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности.