Главная / Политика /

Путин поделился с Рамафозой итогами прошедшей встречи с Уиткоффом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, в ходе которого он поделился итогами встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает Кремль.

Путин также позитивно отметил инициативу африканских государств, в том числе ЮАР, по урегулированию украинского кризиса. Лидеры также обсудили вопросы развития российско-южноафриканского стратегического партнерства.

6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

По словам Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные.

