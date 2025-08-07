Израиль пропустил в Газу в четыре раза меньше гуманитарных грузов

Согласно материалам, в период с 31 июля по 4 августа через контрольно-пропускные пункты в Газу было допущено всего 188 гуманитарных грузовиков. Это значительно меньше запланированных 800 за тот же срок – именно такие объемы поставок были согласованы после недавней сделки между ЕС и Израилем. Согласно этим договоренностям, в анклав должно въезжать около 160 гуманитарных грузовиков в день.