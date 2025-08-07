Израиль пропустил в Газу в четыре раза меньше гуманитарных грузов
Израиль пропустил в сектор Газа в четыре раза меньше грузовиков с гуманитарной помощью, чем предусматривалось договоренностями с Евросоюзом. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
Согласно материалам, в период с 31 июля по 4 августа через контрольно-пропускные пункты в Газу было допущено всего 188 гуманитарных грузовиков. Это значительно меньше запланированных 800 за тот же срок – именно такие объемы поставок были согласованы после недавней сделки между ЕС и Израилем. Согласно этим договоренностям, в анклав должно въезжать около 160 гуманитарных грузовиков в день.
Израиль отрицает, что его военные действия стали причиной гуманитарной катастрофы, и обвиняет ООН в неэффективном распределении помощи, утверждая, что грузы якобы захватываются палестинской группировкой «Хамас». Израиль также заявил, что в указанный период в Газу въехало 737 грузовиков, но, как отмечается в документе ЕС, в эту цифру входят и коммерческие перевозки.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕС не имеет собственного представительства в Газе и полностью полагается на данные ООН. При этом она подчеркнула, что нынешние темпы поставок не соответствуют договоренностям и не позволяют справиться с гуманитарным кризисом.
Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Хадиджа Лахбиб выразила готовность лично посетить Газу, чтобы оценить ситуацию на месте. Ранее Израиль уже отказал во въезде другому представителю ЕС – Мацею Поповски, занимающемуся гуманитарными вопросами.
Сейчас в секторе Газа наблюдается гуманитарная катастрофа. Летом 2025 г. в анклаве начался голод в связи с остановкой доступа для гуманитарных организаций со стороны Израиля.
Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа «возьмет на себя» управление гуманитарной помощью жителям сектора Газа.