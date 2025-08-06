Axios: США могут взять гуманитарную помощь жителям Газы под свой контроль

Решение может быть принято в связи с тем, что Израиль не справляется с гумпомощью должным образом. Один из американских чиновников не уточнил, в чем именно будет заключаться роль США, но отметил, что страны Персидского залива, такие как Катар, финансово поддержат помощь Вашингтона. Также могут быть задействованы Иордания и Египет.