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Главная / Политика /

Axios: США могут взять гуманитарную помощь жителям Газы под свой контроль

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа «возьмет на себя» управление гуманитарной помощью жителям сектора Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух официальных лиц США и израильского чиновника.

Решение может быть принято в связи с тем, что Израиль не справляется с гумпомощью должным образом. Один из американских чиновников не уточнил, в чем именно будет заключаться роль США, но отметил, что страны Персидского залива, такие как Катар, финансово поддержат помощь Вашингтона. Также могут быть задействованы Иордания и Египет.

«»Трамп не в восторге» от идеи взять инициативу на себя, но это, по сути, должно произойти. Похоже, другого пути нет», – сказал собеседник издания.

Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом Газе

Политика / Международные новости

Сейчас в секторе Газа наблюдается гуманитарная катастрофа. Летом 2025 г. в анклаве начался голод в связи с остановкой доступа гуманитарных организаций со стороны Израиля. 4 августа минздрав анклава заявил, что за последние сутки в секторе Газа зафиксировано пять новых смертей от голода и недоедания. Общее число погибших от голода достигло 180 человек.

С 7 октября 2023 г. число погибших в результате израильских ударов по сектору превысило 60 900 человек, более 150 000 получили ранения. С марта 2025 г. в Газе зафиксировано 9440 погибших и почти 38 000 раненых. Израильская операция началась в ответ на атаку палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля.

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