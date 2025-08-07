Трамп номинировал в совет управляющих ФРС Стивена Мирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении нынешнего председателя совета экономических консультантов Стивена Мирана в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом он написал в Truth Social, подчеркнув, что кандидатуру Мирана он рассматривает как временную – до 31 января 2026 г.



Он отметил, что поиск постоянного заместителя продолжится.