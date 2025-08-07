Трамп номинировал в совет управляющих ФРС Стивена Мирана
Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении нынешнего председателя совета экономических консультантов Стивена Мирана в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом он написал в Truth Social, подчеркнув, что кандидатуру Мирана он рассматривает как временную – до 31 января 2026 г.
Он отметил, что поиск постоянного заместителя продолжится.
По словам Трампа, Миран обладает докторской степенью по экономике Гарвардского университета и «с отличием работал» в его первой администрации. С начала второго президентского срока Миран снова вошел в экономическую команду Трампа и, по утверждению президента, внес значительный вклад в ее работу.
«Его экспертиза в области экономики бесценна – он выполнит выдающуюся работу», – добавил Трамп, поздравив Мирана с назначением.
Трамп давно хотел отстранить главу ФРС Джерома Пауэлла из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. 16 июля CBS News передавал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла. Одним из поводов может стать дорогостоящая реновация штаб-квартиры американского регулятора. Bloomberg 21 июля сообщало, что председателя ФРС могут обвинить в мошенничестве в связи с этим проектом.