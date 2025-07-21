Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bloomberg: Трамп может отстранить главу ФРС из-за дорогостоящей реконструкции

Ведомости

Сторонники президента США Дональда Трампа раскритиковали дорогостоящую реновацию штаб-квартиры Федеральной резервной системы (ФРС) и теперь настаивают на расследовании, сообщает Bloomberg.

Трамп давно хочет отстранить главу ФРС Джерома Пауэлла из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. Американский лидер не может просто уволить Пауэлла, для этого ему необходима «уважительная причина». Мошенничество с проектом по восстановлению здания ФРС как раз подпадает под все высокие юридические стандарты этой процедуры, отмечает агентство.

«Вместо того чтобы попытаться наладить финансовую ситуацию в ФРС, вы занялись показной реконструкцией вашей штаб-квартиры в Вашингтоне», – заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Расс Воут.

Впрочем, как отмечает Bloomberg, проект восстановления здания изначально выглядел сложным: первоначальная смета составляла $1,9 млрд. Здания ни разу не ремонтировались за почти столетие, требовали удаления асбеста и свинца. Также необходимо было учитывать федеральные стандарты безопасности, принятые после терактов 11 сентября 2001 г.

В итоге стоимость реконструкции и расширения исторического здания Федерального резерва и соседнего федерального здания выросла более чем на 30% с 2023 г. из-за сложностей строительства, особенно под землей на месте бывшего болота около Приливного бассейна. Подрядчикам пришлось проводить масштабные работы, включая физическое опускание фундаментной плиты здания с помощью системы распорок и установку 1000 микросвай из-за сложного грунта.

CBS News 16 июля сообщал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла.

Несмотря на то что Трамп назвал увольнение главы ФРС сомнительным, он сделал важную оговорку. «Я думаю, это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества», – пояснил президент.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных