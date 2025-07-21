Bloomberg: Трамп может отстранить главу ФРС из-за дорогостоящей реконструкции

Трамп давно хочет отстранить главу ФРС Джерома Пауэлла из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. Американский лидер не может просто уволить Пауэлла, для этого ему необходима «уважительная причина». Мошенничество с проектом по восстановлению здания ФРС как раз подпадает под все высокие юридические стандарты этой процедуры, отмечает агентство.