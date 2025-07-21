Bloomberg: Трамп может отстранить главу ФРС из-за дорогостоящей реконструкции
Сторонники президента США Дональда Трампа раскритиковали дорогостоящую реновацию штаб-квартиры Федеральной резервной системы (ФРС) и теперь настаивают на расследовании, сообщает Bloomberg.
Трамп давно хочет отстранить главу ФРС Джерома Пауэлла из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. Американский лидер не может просто уволить Пауэлла, для этого ему необходима «уважительная причина». Мошенничество с проектом по восстановлению здания ФРС как раз подпадает под все высокие юридические стандарты этой процедуры, отмечает агентство.
«Вместо того чтобы попытаться наладить финансовую ситуацию в ФРС, вы занялись показной реконструкцией вашей штаб-квартиры в Вашингтоне», – заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Расс Воут.
Впрочем, как отмечает Bloomberg, проект восстановления здания изначально выглядел сложным: первоначальная смета составляла $1,9 млрд. Здания ни разу не ремонтировались за почти столетие, требовали удаления асбеста и свинца. Также необходимо было учитывать федеральные стандарты безопасности, принятые после терактов 11 сентября 2001 г.
В итоге стоимость реконструкции и расширения исторического здания Федерального резерва и соседнего федерального здания выросла более чем на 30% с 2023 г. из-за сложностей строительства, особенно под землей на месте бывшего болота около Приливного бассейна. Подрядчикам пришлось проводить масштабные работы, включая физическое опускание фундаментной плиты здания с помощью системы распорок и установку 1000 микросвай из-за сложного грунта.
CBS News 16 июля сообщал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла.
Несмотря на то что Трамп назвал увольнение главы ФРС сомнительным, он сделал важную оговорку. «Я думаю, это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества», – пояснил президент.