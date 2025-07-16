Трамп назвал увольнение председателя ФРС США Пауэлла маловероятным
Увольнение председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла «крайне маловероятно». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
«Я думаю, это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества», – пояснил он.
По словам Трампа, он действительно обсуждал с некоторыми законодателями-республиканцами возможность увольнения Пауэлла, но заявил, что его подход к этому вопросу более консервативный, чем у них.
CBS News 16 июля сообщал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла. Источник телеканала утверждает, что американский лидер 15 июля провел консультацию с группой сенаторов из Республиканской партии. Он задал им вопрос, стоит ли ему увольнять главу ФРС, и они поддержали его решение. Собеседники CBS утверждают: Трамп дал понять, что сделает это.
Пауэлл был изначально выбран на пост председателя ФРС Трампом во время его первого срока в Белом доме, а бывший президент Джо Байден выдвинул его на второй четырехлетний срок в 2022 г.
Bloomberg писало, что Трамп, скорее всего, в ближайшее время уволит Пауэлла. По словам собеседника агентства, он обсудил этот возможный шаг на встрече с республиканцами в конгрессе 15 июля. До этого президент США неоднократно выражал недовольство решением ФРС сохранить процентные ставки на прежнем уровне.