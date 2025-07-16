Трамп назвал увольнение председателя ФРС США Пауэлла маловероятным

CBS News 16 июля сообщал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла. Источник телеканала утверждает, что американский лидер 15 июля провел консультацию с группой сенаторов из Республиканской партии. Он задал им вопрос, стоит ли ему увольнять главу ФРС, и они поддержали его решение. Собеседники CBS утверждают: Трамп дал понять, что сделает это.