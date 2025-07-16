Трамп получил одобрение республиканцев на увольнение главы ФРС

В собственной социальной сети Truth Social американский лидер не раз критиковал Федрезерв. «У них одна из самых простых, но в то же время самых престижных работ в Америке, и они потерпели неудачу – и продолжают это делать. Если бы они выполняли свою работу должным образом, наша страна сэкономила бы триллионы долларов на процентных расходах. Правление просто сидит и наблюдает, так что они в равной степени виноваты. Мы должны выплачивать 1% годовых!» – писал Трамп.