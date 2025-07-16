Трамп получил одобрение республиканцев на увольнение главы ФРС
Президент США Дональд Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает CBS News.
Источник CBS утверждает, что американский лидер 15 июля провел консультацию с группой сенаторов из Республиканской партии. Он задал им вопрос, стоит ли ему увольнять главу ФРС, и они поддержали его решение. Собеседники CBS утверждают: Трамп дал понять, что сделает это.
Идея того, что президент может уволить председателя ФРС, юридически не проработана, отмечает издание. Уволить главу резервной системы можно только «по уважительной причине». «Такое действие может иметь серьезные негативные последствия для финансовых рынков», – сообщает CBS.
Трамп зондирует возможность увольнения Пауэлла «в публичных и частных беседах», но Белый дом еще не подготовил формального юридического обоснования. За все время существования ФРС ни один его глава не был снят с должности до истечения срока полномочий.
Пауэлл был изначально выбран на пост председателя ФРС Трампом во время его первого срока в Белом доме, а бывший президент Джо Байден выдвинул его на второй четырехлетний срок в 2022 г.
В собственной социальной сети Truth Social американский лидер не раз критиковал Федрезерв. «У них одна из самых простых, но в то же время самых престижных работ в Америке, и они потерпели неудачу – и продолжают это делать. Если бы они выполняли свою работу должным образом, наша страна сэкономила бы триллионы долларов на процентных расходах. Правление просто сидит и наблюдает, так что они в равной степени виноваты. Мы должны выплачивать 1% годовых!» – писал Трамп.