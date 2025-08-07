Трамп: вопрос новых санкций в отношении России зависит от Путина

6 августа в Москве состоялась встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина, по итогам которой лидер США должен решить, какие меры будут применены в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп после переговоров отметил, что диалог не стал прорывом в рамках урегулирования конфликта по Украине, но был продуктивным. Он также сказал, что высокой является вероятность его трехсторонней встречи с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.