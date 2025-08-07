Трамп: вопрос новых санкций в отношении России зависит от Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых антироссийских санкций, о которых может быть объявлено уже 8 августа, зависит от действий российского президента Владимира Путина.
«Это теперь зависит от него. Посмотрим, что он скажет. Все будет зависеть от него», – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что США и их союзники «очень разочарованы» текущим ходом событий.
6 августа в Москве состоялась встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина, по итогам которой лидер США должен решить, какие меры будут применены в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп после переговоров отметил, что диалог не стал прорывом в рамках урегулирования конфликта по Украине, но был продуктивным. Он также сказал, что высокой является вероятность его трехсторонней встречи с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
О предполагаемых санкциях Трамп говорил еще 14 июля. Сначала он ввел 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине и пообещал в ином случае ввести 100%-ные пошлины для стран, покупающих российские ресурсы. Затем он сократил ультиматум до 10–12 дней. Он заканчивается 8 августа.