Главная / Политика /

ПВО за ночь сбила 30 украинских БПЛА над регионами

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 8 августа перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее число дронов – девять – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Восемь аппаратов сбили над Крымом, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали в Волгоградской и Белгородской областях.

В ночь на 7 августа российские военные сообщали о более масштабной атаке: тогда, по информации Минобороны, было уничтожено 82 украинских дрона. Из них 31 – над Азовским морем. Также БПЛА уничтожали над Крымом, Ростовской областью, Краснодарским краем, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областях.

Один из дронов, сбитый над Волгоградской областью, стал причиной пожара на железнодорожной станции Суровикино. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что загорелось административное здание. Пострадавших не было, но на месте работали экстренные службы.

