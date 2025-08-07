Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 7 августа перехватили и уничтожили 82 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, над акваторией Азовского моря было сбито 31 БПЛА, над территорией Крыма – 11, в Ростовской области – 10, в Краснодарском крае – девять, над Черным морем – восемь. Также дроны были нейтрализованы в Волгоградской (семь), Белгородской (четыре), Курской и Орловской областях (по одному).
В результате одной из атак в Волгоградской области возник пожар на железнодорожной станции Суровикино. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, возгорание произошло в административном здании, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Кроме того, по его словам, на станции имени Максима Горького продолжается разминирование обломков уничтоженного беспилотника. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, движение поездов осуществляется в штатном режиме.
6 августа Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении за сутки 244 украинских беспилотников и семи авиационных бомб.