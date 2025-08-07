Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника

По данным ведомства, над акваторией Азовского моря было сбито 31 БПЛА, над территорией Крыма – 11, в Ростовской области – 10, в Краснодарском крае – девять, над Черным морем – восемь. Также дроны были нейтрализованы в Волгоградской (семь), Белгородской (четыре), Курской и Орловской областях (по одному).