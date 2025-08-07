На станции Суровикино в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА
В Волгоградской области в результате атаки беспилотника произошел пожар на железнодорожной станции Суровикино. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, силы ПВО отразили атаку, пострадавших нет, возгорание ликвидируют экстренные службы. Огонь вспыхнул в административном здании на территории станции.
Одновременно на другой станции региона – имени Максима Горького – саперы продолжают работать с обломками еще одного уничтоженного беспилотника. Повреждений инфраструктуры там не зафиксировано, движение поездов осуществляется по расписанию.
4 августа сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово было нарушено железнодорожное сообщение. Тогда отменили и задержали несколько пригородных и пассажирских поездов, их персонал оказывал помощь пассажирам.