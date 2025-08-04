Из-за падения БПЛА в Волгоградской области задержаны четыре поезда

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области были отменены и задержаны несколько пригородных и пассажирских поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.



В частности, задерживаются пассажирские составы №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки достигает четырех часов. Проводники и сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам.