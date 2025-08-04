Из-за падения БПЛА в Волгоградской области задержаны четыре поезда
Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области были отменены и задержаны несколько пригородных и пассажирских поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
В частности, задерживаются пассажирские составы №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки достигает четырех часов. Проводники и сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам.
На месте происшествия работают оперативные службы, проводится обследование железнодорожной инфраструктуры. Для координации ликвидации последствий создан оперативный штаб Приволжской железной дороги.
Губернатор Андрей Бочаров сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Пострадавших нет, но в Иловлинском районе повреждена высоковольтная линия, ведутся восстановительные работы.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа. Шесть из них были уничтожены в Волгоградской области.