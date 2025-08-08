WSJ: Трамп может согласиться на официальный контроль РФ над новыми регионами
Президент РФ Владимир Путин на личной встрече с американским лидером Дональдом Трампом может предложить ему признание официального контроля России над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, с чем будет готов согласиться его собеседник ради завершения конфликта, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам источника издания, Трамп, в свою очередь, призовет Украину и ее союзников принять это предложение, т. к. президент США стремится к заключению сделки. Тогда вероятнее всего вариант, при котором Киев и другие правительства все-таки откажутся от признания, что разозлит американского лидера. Он далее обвинит Украину в продолжении конфликта и прекратит военную и любую другую поддержку от США, сказал источник.
Вашингтон также может покинуть дипломатический процесс, предоставив Москве и Киеву завершить так называемый Трампом «конфликт Байдена» самостоятельно, пишет газета.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа запланирована на следующую неделю, при чем место встречи уже определено. МИД РФ не комментировал подобную информацию, по мнению источников «Ведомостей», им может стать ОАЭ или Саудовская Аравия. Также во время обсуждений звучали Будапешт и Ватикан.