WSJ: Трамп может согласиться на официальный контроль РФ над новыми регионами

По словам источника издания, Трамп, в свою очередь, призовет Украину и ее союзников принять это предложение, т. к. президент США стремится к заключению сделки. Тогда вероятнее всего вариант, при котором Киев и другие правительства все-таки откажутся от признания, что разозлит американского лидера. Он далее обвинит Украину в продолжении конфликта и прекратит военную и любую другую поддержку от США, сказал источник.