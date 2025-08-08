The Telegraph: Украина согласна на перемирие по линии фронтаНо не допустит международного признания новых регионов России
Украина может согласиться на перемирие по линии фронта, но будет выступать против международного признания контроля России над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, сообщила газета The Telegraph.
Издание объясняет это конституцией Украины, в рамках которой правительство или президент страны не могут в одностороннем порядке изменять границы страны. При этом, подчеркнули авторы материала, украинский лидер Владимир Зеленский уже осознал необходимость «искать дипломатические решения», т. к. ВСУ не в состоянии забрать силой у России территории.
8 августа газета The Wall Street Journal в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа написала, что российский лидер может предложить прекращение огня с условием признания контроля его страны над новыми регионами. Трамп, по мнению издания, согласится с этим, потому что намерен заключить сделку и стремится к миру.
Источник также отметил в разговоре с газетой, что президент США далее призовет Украину и ее союзников принять это предложение, однако Киев и другие правительства все-таки откажутся от признания, что разозлит американского лидера. Трамп после этого может обвинить Украину в продолжении конфликта и прекратит военную и любую другую поддержку от США.