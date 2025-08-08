The Telegraph: Украина согласна на перемирие по линии фронта

Источник также отметил в разговоре с газетой, что президент США далее призовет Украину и ее союзников принять это предложение, однако Киев и другие правительства все-таки откажутся от признания, что разозлит американского лидера. Трамп после этого может обвинить Украину в продолжении конфликта и прекратит военную и любую другую поддержку от США.