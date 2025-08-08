Казахстан может дать до 30% оборудования на возводимой «Росатомом» АЭС в стране
Казахстан может обеспечить от 30% и более оборудования, узлов и агрегатов для возводимой «Росатомом» первой АЭС большой мощности в республике. Об этом на церемонии запуска изыскательных работ на площадке станции заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
«С одной стороны, в России мы строим абсолютно импортозамещенные объекты со 100% российским контентом. Здесь в Казахстане мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении и приборостроении, создании систем управления. Готовы огромную часть работы, может быть, 30%, может, более 30% всего объема капиталовложений здесь локализовать для предприятий Казахстана», – сказал Лихачев.
По его словам, казахстанской стороне нужно пройти «огромный путь для этого, подтвердить компетенции, подтвердить абсолютную безопасность».
«Росатом» выиграл тендер и стал главой международного консорциума по строительству первой АЭС большой мощности на берегу озера Балхаш в районе поселка Улькен в июне 2025 г. Тогда же объявлено, что российская госкорпорация возглавила соответствующий международный консорциум. В октябре 2024 г. 71% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в Казахстане.
Предполагается, что станция будет двухблочной с реакторами ВВЭР-1200, которые Лихачев назвал «бестселлерами» на мировом рынке атомной энергии по числу возводимых блоков с ними. Станцию в Казахстане планируют построить примерно за 11 лет.