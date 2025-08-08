Казахстан может дать до 30% оборудования на возводимой «Росатомом» АЭС в стране

«С одной стороны, в России мы строим абсолютно импортозамещенные объекты со 100% российским контентом. Здесь в Казахстане мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении и приборостроении, создании систем управления. Готовы огромную часть работы, может быть, 30%, может, более 30% всего объема капиталовложений здесь локализовать для предприятий Казахстана», – сказал Лихачев.