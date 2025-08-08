Премьер Грузии: Саакашвили в 2008 году нанес тяжелейший ущерб стране

Он сослался на резолюцию Совета Европы и доклад международной комиссии Хайди Тальявини, согласно которым 7 августа 2008 г. грузинская армия начала артиллерийский обстрел Цхинвала. Премьер также напомнил, что утром 8 августа руководство страны заявляло о продвижении войск вглубь региона и захвате населенных пунктов.