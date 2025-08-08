Газета
Главная / Политика /

Премьер Грузии: Саакашвили в 2008 году нанес тяжелейший ущерб стране

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в предательстве национальных интересов. По его словам, действия Саакашвили во время конфликта в августе 2008 г. нанесли стране «тяжелейший удар».

По его словам, существуют документы, которые подтверждают, что конфликт начала тогда существующая грузинская власть.

«Они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он сослался на резолюцию Совета Европы и доклад международной комиссии Хайди Тальявини, согласно которым 7 августа 2008 г. грузинская армия начала артиллерийский обстрел Цхинвала. Премьер также напомнил, что утром 8 августа руководство страны заявляло о продвижении войск вглубь региона и захвате населенных пунктов.

По оценке главы правительства, в результате действий властей того периода погибли более 400 человек.

14 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы восстановить дипломатические отношения с Тбилиси. Он отметил, что именно администрация Саакашвили была инициатором разрыва связей после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.

