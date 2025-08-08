Газета
Главная / Политика /

Захарова назвала требования по «детской теме» очередной провокацией Запада

Требования о возвращении якобы находящихся на территории России 339 украинских детей – это очередная провокация и попытка привлечь внимание к «оторванной от реальности» ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками. Необходимая работа ведется по линии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», – уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила, что Россия уже предоставляла ответ на «требование», связанное со списком детей, который передала украинская делегация российской на переговорах в Стамбуле. Она отметила, что 30% данных оказались неподтвержденными: дети либо никогда не посещали Россию, либо им уже есть 18 лет, либо они вернулись к своим семьям. Захарова также подчеркнула, что были спасены множество жизней за счет вывоза людей из зоны боевых действий.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта России и Украины прошел 2 июня. Глава российской делегации Владимир Мединский после встречи подтвердил, что тема возвращения детей была центральной. В списке из 339 детей, которых потребовала вернуть Украина, нет «ни одного похищенного ребенка», все они были спасены из зоны боевых действий российскими военнослужащими, подчеркнул дипломат. Он отметил, что из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись к России.

