Захарова назвала требования по «детской теме» очередной провокацией Запада

Захарова также напомнила, что Россия уже предоставляла ответ на «требование», связанное со списком детей, который передала украинская делегация российской на переговорах в Стамбуле. Она отметила, что 30% данных оказались неподтвержденными: дети либо никогда не посещали Россию, либо им уже есть 18 лет, либо они вернулись к своим семьям. Захарова также подчеркнула, что были спасены множество жизней за счет вывоза людей из зоны боевых действий.