Путин начал заседание Совбеза в Кремле
Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства обсудит с чиновниками вопросы региональной повестки. В первую очередь, разговор пойдет о безопасности, уточнил Путин. Докладчиками выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.
Предыдущее заседание состоялось в формате видеоконференции 25 июля. Тогда члены Совбеза говорили с президентом о способах повышения эффективности национальной морской политики. Они также затронули проблему общественной безопасности в единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 г.