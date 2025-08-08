Путин начал заседание Совбеза в Кремле

Предыдущее заседание состоялось в формате видеоконференции 25 июля. Тогда члены Совбеза говорили с президентом о способах повышения эффективности национальной морской политики. Они также затронули проблему общественной безопасности в единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 г.