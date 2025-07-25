Путин начал заседание с членами Совбеза

10 июня Путин провел большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. Тогда участники говорили о ситуации с россиянами, которые находятся за рубежом. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что на заседании была представлена статистика. Например, был отмечен рост интереса граждан к отношениям между народами России – с 30 до 80% и выше.