Путин начал заседание с членами Совбеза
Заседание президента России Владимира Путина с Советом безопасности стартовало в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент обсудит с членами Совбеза способы повышения эффективности национальной морской политики, а также проблему общественной безопасности в единый день голосования, который состоится 14 сентября 2025 г.
О планах президента 25 июля рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также анонсировал встречу главы государства с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и пояснил, что остальные мероприятия Путина на сегодня будут носить служебный, непубличный характер.
10 июня Путин провел большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. Тогда участники говорили о ситуации с россиянами, которые находятся за рубежом. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что на заседании была представлена статистика. Например, был отмечен рост интереса граждан к отношениям между народами России – с 30 до 80% и выше.