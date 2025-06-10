Шойгу раскрыл детали большого заседания Совбеза с Путиным
Постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с россиянами за рубежом. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его слова передает телеканал «Россия 24».
«Обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, и доклад [главы Службы внешней разведки РФ] Сергея Нарышкина. Ну и, естественно, главный доклад [вице-премьера] Татьяны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», – рассказал он.
Шойгу сообщил, что на заседании была представлена статистика. Например, был отмечен рост интереса граждан к отношениям между народами России – с 30 до 80% и выше.
Путин провел большое заседание с членами Совбеза о вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей вечером 10 июня. С докладами, помимо Голиковой, Лаврова и Нарышкина, выступили помощник президента Владимир Мединский, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
В начале встречи Путин заявил, что важно противодействовать попыткам навязать россиянам, в особенности молодежи, установок, которые разрушают традиционные ценности. Также он указал на главные ценности РФ: единство, приверженность правде, милосердие, крепкая семья, любовь к детям, стремление добиваться успехов и патриотизм.