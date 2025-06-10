Шойгу раскрыл детали большого заседания Совбеза с Путиным

«Обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, и доклад [главы Службы внешней разведки РФ] Сергея Нарышкина. Ну и, естественно, главный доклад [вице-премьера] Татьяны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», – рассказал он.