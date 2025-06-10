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Шойгу раскрыл детали большого заседания Совбеза с Путиным

Ведомости

Постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с россиянами за рубежом. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его слова передает телеканал «Россия 24». 

«Обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, и доклад [главы Службы внешней разведки РФ] Сергея Нарышкина. Ну и, естественно, главный доклад [вице-премьера] Татьяны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», – рассказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании была представлена статистика. Например, был отмечен рост интереса граждан к отношениям между народами России – с 30 до 80% и выше.

Путин провел большое заседание с членами Совбеза о вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей вечером 10 июня. С докладами, помимо Голиковой, Лаврова и Нарышкина, выступили помощник президента Владимир Мединский, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В начале встречи Путин заявил, что важно противодействовать попыткам навязать россиянам, в особенности молодежи, установок, которые разрушают традиционные ценности. Также он указал на главные ценности РФ: единство, приверженность правде, милосердие, крепкая семья, любовь к детям, стремление добиваться успехов и патриотизм. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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