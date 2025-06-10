Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин обозначил главные ценности России

Ведомости

Среди главных ценностей России глава государства Владимир Путин обозначил единство, приверженность правде, милосердие, крепкую семью, любовь к детям, стремление добиваться успехов и патриотизм. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности.

По мнению президента, эти ценности служат опорой в жизни человека, формируют культуру и суверенное мировоззрение.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что темой совещания Путина с Совбезом станут вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам представителя Кремля, запланировано вступительное слово президента, далее заседание пройдет в закрытом режиме.

С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИДа Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также состоится обмен мнениями. По итогам встречи перед прессой выступит секретарь Совбеза Сергей Шойгу, который расскажет о том, как велось обсуждение.

В ходе предыдущей встречи с Совбезом 30 мая Путин обсудил с участниками вопросы здравоохранения. Глава государства отмечал, что к теме совещания относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных