Путин обозначил главные ценности России

В ходе предыдущей встречи с Совбезом 30 мая Путин обсудил с участниками вопросы здравоохранения. Глава государства отмечал, что к теме совещания относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.