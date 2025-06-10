Путин обозначил главные ценности России
Среди главных ценностей России глава государства Владимир Путин обозначил единство, приверженность правде, милосердие, крепкую семью, любовь к детям, стремление добиваться успехов и патриотизм. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности.
По мнению президента, эти ценности служат опорой в жизни человека, формируют культуру и суверенное мировоззрение.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что темой совещания Путина с Совбезом станут вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам представителя Кремля, запланировано вступительное слово президента, далее заседание пройдет в закрытом режиме.
С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИДа Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также состоится обмен мнениями. По итогам встречи перед прессой выступит секретарь Совбеза Сергей Шойгу, который расскажет о том, как велось обсуждение.
В ходе предыдущей встречи с Совбезом 30 мая Путин обсудил с участниками вопросы здравоохранения. Глава государства отмечал, что к теме совещания относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.