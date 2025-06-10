Путин проведет заседание Совбеза по теме традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности РФ. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, запланировано вступительное слово президента в открытом режиме. А далее все заседание Совбеза будет в закрытом режиме.
«Тема будет – вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема», – пояснил Песков.
С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также состоится обмен мнениями. По итогам встречи перед прессой выступит секретарь Совбеза Сергей Шойгу, который расскажет о том, как велось обсуждение.
Кроме того, 10 июня президент примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в различных регионах страны. По словам Пескова, глава государства лично выступит по этому поводу, а также слово получат министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы регионов и представители медучреждений.
30 мая президент встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения. Глава государства также отмечал, что к теме совещания также относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.