Путин проведет заседание Совбеза по теме традиционных ценностей

30 мая президент встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения. Глава государства также отмечал, что к теме совещания также относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.