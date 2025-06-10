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Путин: важно противодействовать разрушающим традиционные ценности установкам

Ведомости

Важно противодействовать попыткам навязать россиянам, в особенности молодежи, установок, которые разрушают традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей.

Глава государства указал, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются неолиберальные, по сути, «тоталитарные модели». Их пытаются навязать не только в западных странах, но и по всему миру.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что темой совещания Путина с Совбезом будут вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Само заседание состоится в закрытом режиме.

С докладами перед президентом выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также состоится обмен мнениями. По результатам встречи перед прессой выступит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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