Путин: важно противодействовать разрушающим традиционные ценности установкам
Важно противодействовать попыткам навязать россиянам, в особенности молодежи, установок, которые разрушают традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей.
Глава государства указал, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются неолиберальные, по сути, «тоталитарные модели». Их пытаются навязать не только в западных странах, но и по всему миру.
10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что темой совещания Путина с Совбезом будут вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Само заседание состоится в закрытом режиме.
С докладами перед президентом выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также состоится обмен мнениями. По результатам встречи перед прессой выступит секретарь Совбеза Сергей Шойгу.