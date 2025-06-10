Путин: важно противодействовать разрушающим традиционные ценности установкам

Глава государства указал, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются неолиберальные, по сути, «тоталитарные модели». Их пытаются навязать не только в западных странах, но и по всему миру.