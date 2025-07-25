Путин 25 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин 25 июля в формате видеоконференции проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кроме того, в связи с завершением весенней сессии Госдумы президент встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенк. Остальные встречи, запланированные у Путина на 25 июля, будут носить служебный, непубличный характер.