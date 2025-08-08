Премьер Польши заявил о скорой заморозке конфликта на Украине

Кроме того, Туск напомнил, что 8 августа истекает срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который президент США Дональд Трамп установил для России. В связи с этим польский премьер-министр выразил надежду на скорое окончание боевых действий и заявил, что Зеленский настроен оптимистично.