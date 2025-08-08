Премьер Польши заявил о скорой заморозке конфликта на Украине
Замораживание украинского конфликта может произойти «скорее раньше, чем позже». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает The Guardian.
«Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, прекращение конфликта <...> может произойти скорее раньше, чем позже», – сказал он.
Кроме того, Туск напомнил, что 8 августа истекает срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который президент США Дональд Трамп установил для России. В связи с этим польский премьер-министр выразил надежду на скорое окончание боевых действий и заявил, что Зеленский настроен оптимистично.
О предполагаемых санкциях Трамп говорил 14 июля. Сначала он ввел 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине и пообещал в ином случае ввести 100%-ные пошлины для стран, покупающих российские ресурсы. Затем он сократил ультиматум до 10–12 дней, который заканчивается 8 августа.