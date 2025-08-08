Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной
Россия может пойти на воздушное перемирие с Украиной при условии, что Киев прекратит подобные удары, подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Этот шаг может стать верным для дальнейшего урегулирования конфликта, отметил белорусский лидер. По его мнению, необходимо также «правильно» провести переговоры. Тогда Украина «больше не будет воевать с Россией». Он сказал, что для этого обеим странам нужно пойти на взаимные уступки.
8 августа Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности пока неизвестны. До этого неформальная встреча двух лидеров состоялась 1 августа на Валааме. Они отвечали на вопросы журналистов в течение 30 минут, в основном это касалось конфликта на Украине.