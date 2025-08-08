Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной

Этот шаг может стать верным для дальнейшего урегулирования конфликта, отметил белорусский лидер. По его мнению, необходимо также «правильно» провести переговоры. Тогда Украина «больше не будет воевать с Россией». Он сказал, что для этого обеим странам нужно пойти на взаимные уступки.