Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается выдвигаться на новый срок. Об этом он сказал в интервью журналу Time.
«Нет, я сейчас уже не планирую», – ответил он (цитата по БелТа).
Лукашенко рассказал, что следующим президентом Белоруссии может стать человек, который будет проводить иную политику.
«Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, – опираясь на плечи сильных», – сказал он.
25 марта Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. 26 января в Белоруссии прошли президентские выборы. На заседании 3 февраля ЦИК республики подвел итоги голосования, подтвердив победу действующего главы государства – Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.