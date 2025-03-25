Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

«Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого – все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!» – сказал Лукашенко.