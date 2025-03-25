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Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

На выборах он получил 86,8% голосов избирателей
Инна Шульгина
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает «БелТА».

На инаугурацию были приглашены свыше 1100 человек. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, обращает внимание издание. Глава государства подписал акт о принесении присяги, и председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что хотел бы поздравить с победой на выборах «всех нас», так как считает этот успех не только своим, но «миллионов наших белорусов». По его словам, 26 января был преодолен «очередной исторический перекресток».

«Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого – все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!» – сказал Лукашенко.

26 января в Белоруссии прошли президентские выборы. На заседании 3 февраля ЦИК республики подвел итоги голосования, подтвердив победу действующего главы государства – Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. 27 января во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с победой на выборах.

13 марта Лукашенко приехал в Россию с официальным визитом. Посещение Москвы стало его первой зарубежной поездкой после победы на выборах. Лукашенко расценил результаты выборов как показатель отношения белорусов к России. При этом, по его мнению, в отношениях Москвы и Минска есть вопросы, по которым им нужно двигаться быстрее.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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