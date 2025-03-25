Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента БелоруссииНа выборах он получил 86,8% голосов избирателей
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает «БелТА».
На инаугурацию были приглашены свыше 1100 человек. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, обращает внимание издание. Глава государства подписал акт о принесении присяги, и председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента Белоруссии.
Лукашенко заявил, что хотел бы поздравить с победой на выборах «всех нас», так как считает этот успех не только своим, но «миллионов наших белорусов». По его словам, 26 января был преодолен «очередной исторический перекресток».
«Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого – все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!» – сказал Лукашенко.
26 января в Белоруссии прошли президентские выборы. На заседании 3 февраля ЦИК республики подвел итоги голосования, подтвердив победу действующего главы государства – Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. 27 января во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с победой на выборах.
13 марта Лукашенко приехал в Россию с официальным визитом. Посещение Москвы стало его первой зарубежной поездкой после победы на выборах. Лукашенко расценил результаты выборов как показатель отношения белорусов к России. При этом, по его мнению, в отношениях Москвы и Минска есть вопросы, по которым им нужно двигаться быстрее.