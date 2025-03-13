Лукашенко и Путин ведут переговоры после предложения США о 30-дневном перемирии

Лукашенко и Путин ведут переговоры после предложения США о 30-дневном перемирииБелорусский лидер приехал в Россию впервые после своих выборов
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле, сообщает корреспондент «Ведомостей». Лидер соседней с Россией страны приехал с официальным визитом 13 марта, и он продлится два дня. 14 марта Лукашенко выступит в Совете Федерации. При этом начало их переговоров в Кремле, которое ожидалось около 14:00, перенеслось в итоге примерно на час.
Визит Лукашенко совпал с ожиданием ответной реакции руководства России на американо-украинское предложение по итогам переговоров в Саудовской Аравии объявить 30-дневное перемирие и с визитом в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который прилетел примерно через час после Лукашенко. И его кортеж тоже вскоре заметили в центре столицы.
Во вступительной речи Путин назвал отношения между Россией и Белоруссии «братскими» в прямом смысле слова. Лукашенко теперь ждут в Москве 9 мая, а еще до этого – на большом форуме с участием лидеров стран в Волгограде, который будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил рекордные примерно $50 млрд (+5,7%), отметил президент России.
Для Лукашенко нынешний визит в Россию – первый зарубежный после его седьмого официального переизбрания в январе 2025 г. (но до инаугурации). Он счел результаты выборов показателем отношения белорусов к России. «87% с лишним проголосовали за действующего президента. А ведь это было голосование – мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель, или где-то так. Ну вот ответ, народ дал ответ», – сказал он. При этом в отношениях Москвы и Минска Лукашенко видит вопросы, по которым им нужно двигаться быстрее.
У Путина и Лукашенко запланирована сначала беседа в узком формате, затем состоится рабочий обед в расширенном составе, а потом пресс-конференция, где планируется дать российским и белорусским журналистам задать по три вопроса. Вероятно, именно там Путин обозначит свое отношению к возможности 30-дневного перемирия на Украине. Пока что его помощник и член переговорной группы с США Юрий Ушаков на полях назвал эту идею «поспешным действием не на пользу долгосрочному миру». Впрочем, он делал оговорку и в разговоре с ВГТРК о том, что это его личное мнение. Уиткофф, по словам Ушакова, обсудит в Москве весь комплекс отношений России и США.
А вот Лукашенко уже заявил, что не считает уловкой предложение о временном перемирии на Украине, сообщает «БелТА». В то же время он думает, что у США нет плана по урегулированию на Украине и что они пока зондируют почву. При этом он уверен, что надавить на Россию – как это произошло с Украиной – у Вашингтона не получится.
В состав российской делегации на переговорах с белорусами, помимо Ушакова, вошли министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава «Росатома» Алексей Лихачев и др.
В официальном анонсе переговоров Путина и Лукашенко значилось обсуждение двусторонних отношений и перспектив в рамках дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Отдельным пунктом назывались «актуальные международные темы». Стороны планируют подписать и совместные документы.
Последний раз лидеры двух стран проводили переговоры 6 декабря 2024 г. во время визита Путина в Минск, который был приурочен к 25-летию Союзного государства. Тогда Лукашенко у Путина попросил поставить в его страну новейший комплекс «Орешник», на что получил согласие. Впрочем, сейчас Лукашенко сказал, что пока этого не произошло.