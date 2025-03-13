Лукашенко и Путин ведут переговоры после предложения США о 30-дневном перемирии

У Путина и Лукашенко запланирована сначала беседа в узком формате, затем состоится рабочий обед в расширенном составе, а потом пресс-конференция, где планируется дать российским и белорусским журналистам задать по три вопроса. Вероятно, именно там Путин обозначит свое отношению к возможности 30-дневного перемирия на Украине. Пока что его помощник и член переговорной группы с США Юрий Ушаков на полях назвал эту идею «поспешным действием не на пользу долгосрочному миру». Впрочем, он делал оговорку и в разговоре с ВГТРК о том, что это его личное мнение. Уиткофф, по словам Ушакова, обсудит в Москве весь комплекс отношений России и США.